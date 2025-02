Wie Rembrandt und da Vinci im Museum ins Schloss nach Biendorf kommen, wie Vier Jahreszeiten und Montessori-Schule in Schönebeck zusammenfinden, warum für den Kanalbau in Staßfurt die Winterpause schon vorbei ist: Im Ticker von Freitag, 7. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.24 Uhr: Die Alslebener Kindertagesstätte „Gänseblümchen“, Gutsstraße 7, veranstaltet am heutigen Freitag, 7. Februar, ab 16 Uhr ein Winterfest und lädt „große und kleine Winterfreunde“ dazu ein.

Um 17.30 Uhr beginnt laut Ankündigung ein Laternenumzug mit der Kapelle „Spaßblech“ und der Feuerwehr Alsleben. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre eigenen Lampions zu der Veranstaltung mitzubringen.

Robo-Dienstag in der Stadtbibliothek Staßfurt

7.36 Uhr: Der nächste Robo-Dienstag findet am 11. Februar während der regulären Öffnungszeit statt, teilt die Stadtbibliothek Staßfurt mit und lädt ein: „Taucht ein in die faszinierende Welt der Roboter und probiert unsere verschiedenen Modelle aus: BeeBot – perfekt für die Kleinsten, um spielerisch Programmieren zu lernen."

Die Besucher treffen Dash – den smarten Roboterfreund, der durch kreative Ideen gesteuert wird. Und: Photon, mit dem man interaktive Technologien und spannende Herausforderungen entdecken kann. Robo-Dienstag ist ein Mal im Monat. Geöffnet ist die Einrichtung im Haus am See in Staßfurt dann dienstags 13 bis 17 Uhr.

Aqua Zumba, Pilates und Hatha Yoga in Aschersleben

6.58 Uhr: Auch 2025 steht die vielfältige und aktive Weiterbildung im Bereich Gesundheit wieder hoch im Kurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) des Salzlandkreises. Wie die KVHS mitteilt, wird es im März wird allein am Standort Aschersleben, Augustapromenade 44, sieben Angebote geben.

Ab auf die Matte! Auch Pilates-Training wird von der Kreisvolkshochschule im März in Aschersleben angeboten. (Symbolfoto: dpa)

Beispielsweise startet am Sonnabend, 8. März, um 13.30 Uhr ein Aqua-Zumba-Kurs. Ab Montag, 10. März, kann man regelmäßig um 17.15 Uhr Hatha Yoga betreiben. Wer schon immer mal Pilates ausprobieren wollte, kommt ab Donnerstag, 20. März, jeweils um 19 Uhr auf seine Kosten. Außerdem werden verschiedene Yoga, Yogilates und Hula-Hoop-Angebote fortgesetzt.

Informationen zum Themenbereich Gesundheit, zu konkreten Inhalten und Terminen sowie zum Programm finden sich unter kvhs.salzlandkreis.de. Wer das Richtige für sich gefunden hat, kann sich dort auch gleich anmelden.

Ein Museum der Superlative in Biendorf

6.26 Uhr: In den Museen der Region schlummern viele spannende Schätze. Da bildet das Biendorfer Schloss keine Ausnahme. Dort gibt es unter anderem 70 gestickte Bilder zu entdecken.

Eine englische Jagdszene gehört zu den gestickten Bildern, die Erik und Gonnie van de Merwe gesammelt haben. (Foto: Engelbert Pülicher)

Einige von ihnen zeigen sehr bekannte Werke. Warum dort sogar Bilder von Rembrandt und da Vinci zu sehen sind, erzählen wir Ihnen hier.

Gemeinsam in Schönebeck nicht nur feiern

6.11 Uhr: Eine Seniorenresidenz feiert Geburtstag. Dafür waren die Vier Jahreszeiten in der Paul-Illhardt-Straße jetzt bunt geschmückt. Der Grund: das fünfjährige Bestehen der Residenz. Neben den Bewohnern waren auch zahlreiche Besucher da, darunter auch Vertreter der Montessori-Schule.

Bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen der Seniorenresidenz Vier Jahreszeiten kamen Bewohner und Besucher zusammen. (Fotos: Stefan Demps)

Und das war kein Zufall: Die Schule und die Residenz haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Was dahintersteckt, die Schüler und die Senioren zusammenzubringen, erklären wir Ihnen hier.

Kanalbau in Staßfurt geht weiter

5.52 Uhr: Es geht weiter mit den Bauarbeiten auf den Straßen in Staßfurt: Der Kanalbau ist nach der Winterpause wieder aufgenommen worden.

Mit dem Regenwasserkanalbau An der Liethe in Staßfurt geht es weiter. Die Anlieger sind je nach Baufortschritt entweder direkt oder über Rathmannsdorf zu erreichen. (Foto: Falk Rockmann)

Bis Ende März reicht die Sperrgenehmigung für die Straße An der Liethe in Staßfurt. Kritik gibt es im Ortschaftsrat an einem zerfahrenen Fußweg.