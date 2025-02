Bis Ende März reicht die Sperrgenehmigung für die Straße An der Liethe in Staßfurt. Kritik gibt es im Ortschaftsrat an einem zerfahrenen Fußweg.

Mit dem Regenwasserkanalbau An der Liethe in Staßfurt geht es weiter. Die Anlieger sind je nach Baufortschritt entweder direkt oder über Rathmannsdorf zu erreichen.

Staßfurt. - Der im Oktober begonnene Bau des neuen Regenwasserkanals mit Einlaufwerk in die Liethe An der Liethe in Staßfurt geht weiter. Beim Tiefbau, hier geht’s etwa zwei Meter in den Boden, sei Frost bis minus fünf Grad kein Problem, war von der Bauleitung vor Ort zu erfahren.