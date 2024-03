Wo man in Gerbitz wieder mit dem Auto fahren kann, warum Schönebeck 2026 zur Hauptstadt wird und wie die Hecklinger Feuerwehr einen Mittelbrand gelöscht und Schlimmeres verhindert hat: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Mittwoch, 27. März 2024:

8.09 Uhr: Die Organisatoren des neunten Salzland-Radeltages, der am Sonntag, 5. Mai, ausgerichtet wird, trafen sich kürzlich zum zweiten Mal beim Gastgeber des Radlerfestes, dem Heimatverein in der Rosenburg.

Der Gastgeber ist schon jetzt optimal vorbereitet. Geführte Touren durch die Burganlage oder zur Straußenfarm, Live-Auftritte auf der Bühne, interessante Informationsstände von regionalen Anbietern und natürlich ein breites Speise- und Getränkeangebot erwarten die Gäste auf dem Freigelände. Die Veranstaltung dauert etwa von 10 bis 15.30 Uhr. Traditionell führen die Sternfahrten mit erfahrenen Tourenleitern zum Festplatz. Sicher sind zum jetzigen Zeitpunkt schon zwölf Touren aus Bernburg, Aschersleben, Barby, Calbe, Ilberstedt, Glöthe, Unseburg, Schönebeck, Staßfurt, Nienburg und Kleinmühlingen.

Die genauen Abfahrtszeiten findet man aktuell auf der Homepage des Mitveranstalters EMS und des Friedensfahrtmuseums. Die Touren treffen ab 10.30 Uhr in Klein Rosenburg ein und fahren gegen 15 Uhr zurück. Bei der Veranstaltung wurde auch schon der Gastgeber des zehnten Salzlandradeltages gewählt.

Die EMS in Brumby bekommt den Staffelstab überreicht. Wer sich noch beteiligen will oder Fragen hat, kann sich bei Uwe Schlegel, RRF Kleinmühlingen, per E-Mail: usbbg@web.de melden und bekommt dann alle notwendigen Informationen.

Nachtwächterhauptstadt Schönebeck

7.37 Uhr: Im Jahr 2026 wird Schönebeck zur Hauptstadt. Denn Anfang dieses Jahres könnten mehr als 100 Nachtwächter, Türmer und Figuren aus ganz Deutschland und Österreich zum Jahrestreffen in der Elbestadt zusammenkommen.

Marktweib und Nachtwächter, Dana Moritz und Jeff Lammel, haben mit den Vorbereitungen für das Jahrestreffen 2026 in Schönebeck bereits begonnen. (Foto: Privat)

Eingerührt hat das der „nächtliche Botschafter von Schönebeck“: Nachtwächter Jeff Lammel. Ihm wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil.

Nordumfahrung ab Donnerstag geöffnet

6.02 Uhr: Die Ortsdurchfahrt der L 150/L 64 in Gerbitz wird nach der grundhaften Sanierung und dem Ausbau am Donnerstag, 28. März, wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist der dritte und letzte Bauabschnitt des Gesamtprojektes „Erneuerung der L 150/L 64“, das auch den Namen „Nordumfahrung“ trägt, weitestgehend abgeschlossen.

Mittelbrand in Hecklingen gelöscht

5.21 Uhr: In den frühen Montagabendstunden sind die Einsatzkräfte der Hecklinger Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einem Mittelbrand in der Blauersteinstraße gerufen worden. Bei der Brandbekämpfung zeigten die Einsatzkräfte ihre Fähigkeiten und zeigten vollen Einsatz.

Die Kameraden der Ortswehr Hecklingen bekämpften am frühen Montagabend einen Brand in einem leer stehenden Wohnhaus auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei. (Foto: Volker Müller)

In einem leer stehenden Haus der ehemaligen Ziegelei brannte eine untere Geschosswohnung in voller Ausdehnung. Zum Glück war die Wohnung zum Zeitpunkt des Feuers nicht bewohnt, trotzdem standen zurückgelassene Möbel und Wände in Flammen.