6.42 Uhr: Für die kommenden Tage ist noch einmal sommerliches Wetter angesagt. Am morgigen Donnerstag steigen die Temperaturen laut aktuellen Vorhersagen auf über 30 Grad Celsius. Wer dann eine Abkühlung benötigt, ist im Freibad Unter der Alten Burg gut aufgehoben.

Doch bereits am morgigen Donnerstag ist der letzte Tag der aktuellen Badesaison, kündigt die Optimal GmbH, die Betreiberin des Freibades, auf ihrer Internetseite an. Außerdem gelten am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag im Freibad veränderte Öffnungszeiten. Die Anlage öffnet für ihre Gäste von 12 bis 18 Uhr. Schwimmen ist danach im Hallenbad des Ballhauses möglich.

Ab diesem Monat starten dort auch die neuen Seepferdchen-Kurse, wird über die Internetseite informiert. Die Öffnungszeiten des Schwimmbads und Infos zu Kursen unter www.aschersleben-ballhaus.de.

Kinder in Staßfurt, bald ist Advent!

6.24 Uhr: Ja, ist denn bald schon Weihnachten!? Obwohl die Freibäder noch auf sind, nimmt der Gewerbeverein Staßfurt schon mal Kurs auf die Vorweihnachtszeit.

Er hofft auch auf positive Resonanz - vor allem bei der erstmaligern Advents-Überraschung für die Jüngsten. Wie die aussieht, erfahren Sie hier.

Wo darf nun am Schwimmbad geparkt werden?

6.15 Uhr: Immer wieder besteht Unklarheit, wo am Schwimmbad in Nienburg geparkt werden darf.

Das Fahrzeug im Vordergrund steht außerhalb der Zone, in der geparkt werden darf. Hier gibt es vom Ordnungsamt ein Knöllchen. Das Parkhinweisschild markiert den Bereich eindeutig. (Foto: Thomas Weißenborn)

Dabei ist die Parkordnung durch Schilder eigentlich klar geregelt. Wie genau, das erklären wir hier. Und auch, warum es immer noch Unklarheiten gibt.

Wie Whistleblower in Schönebeck geschützt werden

5.49 Uhr: Es heißt Hinweisgeberschutzgesetz und gilt überall im Land. Und an der Elbe funktioniert es auch schon: In der Schönebecker Stadtverwaltung können Missstände via Mail gemeldet werden.

Illegale Tätigkeiten am Arbeitsplatz oder in der Verwaltung melden und dabei die Informanten schützen – das soll das Hinweisgeberschutzgesetz gewährleisten. In der Schönebecker Verwaltung können Missstände via Mail gemeldet werden, in der Verwaltung des Salzlandkreises arbeitet man noch an der vorgeschriebenen Meldestelle. (Symbolfoto: dpa)

Der Salzlandkreis arbeitet noch daran, die gesetzlich geforderte Meldestelle zu schaffen. Und er ist natürlich ganz kurz vor der Vollendung