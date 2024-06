In Cochstedt läuft beim Starkregen nicht nur das leere Schwimmbad voll, die Gnadauer Reiter freuen sich über Sonne und ein Dach über dem Kopf, Bernburg feiert beim Stadt- und Rosenfest die Unwetterwarnung einfach weg: Im Ticker von Montag, 3. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

7.12 Uhr: Ehe es in die Sommerpause geht, gibt es im Juni noch einen Vortrag im Askanischen Geschichtsverein. Am heutigen Montag 3 wird Stadtführerin Uta Tischer im Rondell über „Kunstwerke in Aschersleben“ sprechen.

„Die Zuhörer werden dabei merken, dass sie auf den täglichen Wegen durch die Straßen unserer Stadt auf eine ganze Reihe von Kunstwerken stoßen können, die im Alltagstrott allerdings oft übersehen werden. Gerade auf die will Uta Tischer hinweisen und uns so zeigen, wie reich unsere Heimatstadt ist“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die Referentin wird auch mit den Künstlern bekannt machen, die die Schöpfer dieser Kunstwerke sind. Der Vortrag beginnt 18 Uhr. Ein Eintritt wird nicht erhoben.

Calbe sucht Nachfolge für Hausärztin

6.36 Uhr: Die Hausarztpraxis von Sigrun Friedrich in Calbe schließt, ohne dass die Inhaberin einen Nachfolger für die Saalestadt finden kann.

Das Medizinische Versorgungszentrum Schönebeck übernimmt. (Foto: Stadt Calbe)

Was das für die Patienten bedeutet, erfahren Sie hier.

Petrus meint es gut mit den Bernburgern

6.23 Uhr: Da hat es Petrus doch wirklich gut mit den Bernburgern gemeint: Nach den Vorhersagen hätte das 54. Stadt- und Rosenfest auch ziemlich ins Wasser fallen können.

Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (links) und Rosenkönigin Mona Mauch (rechts) stoßen mit Peter und Martina Storch an. (Foto: Engelbert Pülicher)

Aber bis auf den Dauerregen am Donnerstagabend, als die ersten regionalen Live-Bands auf der Bühne spielten und zirka 300 unerschrockene Gäste auf den Karlsplatz kamen, sowie einzelne Schauer und Gewittergrummeln zwischendurch, ist Bernburg glimpflich davon gekommen.

Und so ist das Einzige, was vom Wochenende übrigbleibt, viel gute Laune, viele bunte Bilder und manche Anekdote. Alles das finden Sie hier.

Wenn auch das leere Schwimmbad für den Regen nicht reicht

6.01 Uhr: Insgesamt glimpflich endete tatsächlich trotz der ganzen Unwetterwarnungen das Starkregenwochenende im Salzlandkreis.

Die Wassermassen bahnten sich am Samstagabend ihren Weg nach Cochstedt. (Foto: FFW Cochstedt)

Mit zwei Ausnahmen, die bisher bekannt sind: In Cochstedt und Schadeleben kam es zu größeren Einsätzen. Welche Rolle das leerstehende Schwimmbad spielte und eine Windhose spielten, lesen und sehen Sie hier.

Gnadauer Reiter genießen das „falsche" Wetter

5.51 Uhr: Von den Unwettern, die am Sonnabend angekündigt waren, ließen sich die Reiter in Gnadau nicht beeindrucken. Das Kinderfest des Reitvereins Gnadau fand statt. Schließlich hat der Verein eine eigene Reithalle.

Nele auf dem Pony und Mathilde und Lina daneben. Antjo Koch hält das Tier dabei gekonnt fest. Pferde sind besonders bei Mädchen sehr beliebt, zeigte sich auch diesmal wieder. (Foto: Thomas Höfs)

Dabei lag die Wetterprognose am Sonnabendvormittag daneben. Strahlender Sonnenschein und etwas Wind erwartete die Familien auf dem Gelände des Reitvereins. Mehr als 40 Kinder besuchten die Veranstaltung, freute sich der Vereinschef über die große Resonanz.