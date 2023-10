Die Bundesregierung treibt die Energiewende voran. Doch auf lokaler Ebene geht es nicht ganz so schnell, auch wenn es sich Unternehmer wünschen. Das zeigt auch der Fall Duphorn & Franke in Calbe.

Solar: Calbenser Getränkeproduzent will Betrieb umrüsten

Am Unternehmensstandort von Duphorn & Franke soll in Zukunft Sonnenstrom das Unternehmen mit Energie versorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe - In Zukunft soll vor allem aus erneuerbaren Quellen die Energie kommen und dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiter läuft. Die Energie der Sonne stellt schließlich dem Planeten Erde und seinen Bewohnern mehr Energie täglich zur Verfügung, als diese nutzen können. Mit Windkraft und Solarstrom werden heute schon ein großer Teil des täglichen Energiebedarfes gedackt. In den nächsten Jahren soll der Anteil weiter wachsen und die Bundesrepublik so im besten Fall unabhängiger von Energieimporten machen.