Tag der offenen Tür der Feuerwehr Welsleben 2024: In diesem jahr gibt es wieder eine offenen Tür.

Welsleben. - Feuerwehr bedeutet weit mehr als nur Einsätze: Es ist auch Jugendarbeit, Ausbildung und Kameradschaft. Wie vielfältig und lebendig das Ehrenamt ist, zeigt die Freiwillige Feuerwehr Welsleben am kommenden Sonnabend, 6. September, beim „Tag der Feuerwehr“.