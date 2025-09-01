weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Am 6. September Spannendes Doppeljubiläum bei der Feuerwehr in Welsleben

Wenn das Martinshorn ertönt, sind die Kameraden da: Ob bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Unwettern. Rund um die Uhr, ehrenamtlich und für die Gemeinschaft unverzichtbar.

Von Julien Kadenbach 01.09.2025, 11:58
Tag der offenen Tür der Feuerwehr Welsleben 2024: In diesem jahr gibt es wieder eine offenen Tür.
Tag der offenen Tür der Feuerwehr Welsleben 2024: In diesem jahr gibt es wieder eine offenen Tür. Archivfoto: Julien Kadenbach

Welsleben. - Feuerwehr bedeutet weit mehr als nur Einsätze: Es ist auch Jugendarbeit, Ausbildung und Kameradschaft. Wie vielfältig und lebendig das Ehrenamt ist, zeigt die Freiwillige Feuerwehr Welsleben am kommenden Sonnabend, 6. September, beim „Tag der Feuerwehr“.