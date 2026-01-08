Spende Sparkassenstiftung fördert mit 1.550 Euro Feuerwehrnachwuchs im Bördeland
Die Sparkassenstiftung fördert Feuerwehrausbildung, Nachwuchsarbeit und Ehrenamt in der Gemeinde Bördeland.
08.01.2026, 18:30
Biere. - Direkt vor dem Gerätehaus wurde am Mittwoch sichtbar, wie regionale Förderung ganz praktisch ankommt. Die Jugendfeuerwehr Bördeland erhält 1.550 Euro aus Mitteln der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg. Bewilligt wurde die Zuwendung bereits im Jahr 2025, nun folgte die symbolische Scheckübergabe vor Ort. Wofür wird das Geld verwendet werden?