Die Umsätze auf dem Glücksspielmarkt in Deutschland steigen. Auch in Schönebeck befinden sich die Einnahmen der Vergnügungssteuer auf einem hohen Niveau. Automaten, Wetten und Spiele bergen aber auch Suchtgefahr.

Glücksspiel scheint beleibt, die Spielotheken in Schönebeck brummen. Das Zocken am Automaten birgt aber auch die Gefahr der (Glücks-)Spielsucht.

Schönebeck. - Risiko und Nervenkitzel sowie die Hoffnung auf einen schnellen Gewinn sind es, was die Menschen am Glücksspiel reizt. Während in amerikanischen Filmen zumeist in Casinos beim Poker oder Black Jack um Geld gespielt wird, so sind es in Deutschland vor allem Spielotheken, in denen bunt-blinkende Spielautomaten die Spieler locken sollen. Auch in Schönebeck gibt es solche Spielhallen – und das Geschäft scheint zu brummen.