Der Förderverein des Salzlandmuseums in Bad Salzelmen plant auch in diesem Jahr wieder die besinnliche Museumsweihnacht. Damit verfolgen die Mitglieder ein wichtiges Ziel.

Spotlight auf das alte Haus in Bad Salzelmen

Ein Sommerferien-Angebot für Kinder: Wappen gestalten und bemalen. Auch so werden die Jüngsten ins Museum geholt.

Bad Salzelmen. - Sie werden nicht müde. Die Mitglieder des Fördervereines Salzlandmuseum lassen keine Gelegenheit aus, um das ehemalige Rathauses von Groß-Salze in das Scheinwerferlicht zu rücken. Besucher sollen in das Haus geholt werden, um sie zu überzeugen, dass ein Museum nicht immer etwas mit eingestaubten Exponaten und muffigen Räumen zu tun.