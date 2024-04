Die Stadtwerke Schönebeck werden als bester Stromversorger Deutschlands ausgezeichnet. 200 Betriebe waren in der Bewertung. Was machen die Elbestädter besser als alle anderen?

Schönebeck. - Diese Auszeichnung kommt schon einem königlichem Ritterschlag gleich: Die Stadtwerke Schönebeck (SWS) sind im Deutschland-Test von Focus-Money als bester Stromversorger Deutschlands ausgezeichnet worden. In allen Einzelkategorien holte das Unternehmen Bestwerte. Mit Abstand belegte es auch in der Kategorie Kundenzufriedenheit sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in ganz Deutschland den ersten Platz. Was machen die Stadtwerke am Ende besser als andere?