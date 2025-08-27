Nach dem Erstellen der Störfallgutachten für vier relevante Unternehmen der Stadt Schönebeck landet das Thema nun nochmals auf den Tischen der Stadträte. Wieso müssen sie sich erneut damit befassen?

Die Schirm GmbH in Schönebeck aus der Luft gesehen. Im Vordergrund ist die Geschwister-Scholl-Straße zu erkennen.

Schönebeck. - Die Stadt Schönebeck hat vor Jahren Gutachten zu den vier Störfallbetrieben im Stadtgebiet erarbeiten lassen. Lediglich die Schirm GmbH machte da Probleme, weil die Fläche im Stadtgebiet liegt. In der Nähe darf nur noch mit Auflagen gebaut werden. Jetzt liegt den Stadträten erneut eine Beschlussvorlage vor, die sich inhaltlich wiederum damit beschäftigt. Einige Stadräte wollten den Grund dafür wissen.