Ein ganzes Wochenlang gibt's in Bad Salzelmen Köstlichkeiten aus aller Welt

Bunt, vielfältig und vor allem lecker! Das erste Streetfood-Festival im Kurpark lockt an diesem Wochenende Schlemmerfreunde in den Kurpark Bad Salzelmen. An über 40 Ständen dürfen Besucher nach Herzenslust schlemmen und kosten. Darunter sind viele exotische Speisen wie Insekten, schwarzes Eis, Craft Beer und allerlei Burger-Variationen. Am Stand von Mary Hänel erleben Hungrige eine kulinarische Reise nach Afrika. Unter anderem serviert sie saftiges Zebra.

Das Festival öffnet heute (Samstag, 26. September 2020) zwischen 14 und 22 Uhr, Sonntag (27. September 2020) von 14 bis 20 Uhr.