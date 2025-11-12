Bis Jahresende soll der Bauabschnitt zwischen Welsleben, Biere und Eickendorf fertiggestellt werden. Landwirte werden ihre Flächen bald zurückerhalten.

Der SüdOstLink soll Strom vom Nordosten bis in den Süden Deutschlands transportieren und ist rund 540 Kilometer lang.

Biere/Eickendorf/Welsleben. - Der Bau des SüdOstLinks im Salzlandkreis kommt voran. Entlang des Abschnittes zwischen Welsleben, Biere und Eickendorf hat der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz in den vergangenen Monaten sichtbare Fortschritte gemacht. Rund 3,8 Kilometer der insgesamt 7,8 Kilometer langen Trasse in der Gemeinde Bördeland sind bereits komplett mit vier Strängen Kabelschutzrohren ausgestattet, die Gräben sind wieder verfüllt, der Kabeleinzug läuft.