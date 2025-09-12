Abriss oder Erhalt? Wie es mit der Thälmann-Brücke in Schönebeck weitergeht
Was passiert mit der Thälmann-Brücke in Schönebeck? Das Gutachten zur Sanierung ist in Arbeit. Der Oberbürgermeister betont, ein Abriss sei nicht geplant – doch die Substanz der Brücke lässt Zweifel aufkommen.
Aktualisiert: 13.09.2025, 18:16
Schönebeck. - Die öffentliche Einwohnerfragestunde während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend nutze ein Schönebecker Einwohner. Er wollte wissen, wie es mit der maroden Ernst-Thälmann-Brücke weitergeht und was mit den 20 Millionen Euro passiere, die die Stadt dafür bekommen habe?