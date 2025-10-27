Ziffernblatt erneuert Tick-tack, tick-tack: Welsleber Kirchturmuhr läuft seit 150 Jahren fehlerfrei
Nach langer Diskussion mit der Denkmalschutzbehörde hat die St.-Pankratius-Kirche wieder ein neues Ziffernblatt. In einer Sache konnten sich die Welsleber durchsetzen.
27.10.2025, 06:04
Welsleben. - Schwarz-Golden thront sie hoch oben über Welsleben: Die neue (alte) Kirchturmuhr. Im Rahmen der Sanierung des in diesem Jahr 800 Jahre alt gewordenen Kirchturms durfte sich das „Geburtstagskind“ über ein neues Ziffernblatt freuen. Auf schwarzem Grund erstrahlen die goldenen römischen Ziffern der Uhr. Die historischen Zeiger haben ebenfalls einen neuen Anstrich erhalten. Zuvor gab es deswegen aber langwierige Diskussionen mit der Denkmalschutzbehörde.