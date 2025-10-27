Nach langer Diskussion mit der Denkmalschutzbehörde hat die St.-Pankratius-Kirche wieder ein neues Ziffernblatt. In einer Sache konnten sich die Welsleber durchsetzen.

Dieses Wochenende hatte Hans-Jürgen Korn Dienst und zieht die Uhr auf. Drei Gewichte muss er mit der Kurbel hoch ziehen.

Welsleben. - Schwarz-Golden thront sie hoch oben über Welsleben: Die neue (alte) Kirchturmuhr. Im Rahmen der Sanierung des in diesem Jahr 800 Jahre alt gewordenen Kirchturms durfte sich das „Geburtstagskind“ über ein neues Ziffernblatt freuen. Auf schwarzem Grund erstrahlen die goldenen römischen Ziffern der Uhr. Die historischen Zeiger haben ebenfalls einen neuen Anstrich erhalten. Zuvor gab es deswegen aber langwierige Diskussionen mit der Denkmalschutzbehörde.