Eine Angeklagte wird wegen fünf Internetbetrügereien verurteilt. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Schönebeck platze dem Richter fast der Geduldskragen.

Angeklagt waren fünf Internetbetruge: Sportschuhe und Hairstyler verkauft, aber Ware nicht zugeschickt.

Schönebeck. - Viel Geduld musste Strafrichter Eike Bruns in diesem Fall aufbringen. Vor ihm stand eine Frau, die 13 Verurteilungen auf dem Kerbholz hat und nun wieder wegen fünf Betrugsdelikten im Internet angeklagt war. Da kullerten noch die Oscar-reifen Tränen, und gleichzeitig log die Angeklagte dem Richter ins Gesicht. Doch davon ließ sich Bruns nicht beeindrucken.