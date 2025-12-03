Im nächsten Jahr stehen bei 1861 Schönebeck gleich zwei Jubiläen ins Haus: 20 Jahre Sole-Cup und 10 Jahre Fusion. Beide Jahrestage könnten zusammen am 20. Juni gefeiert werden.

Schönebeck. - Auf den Sportverein Union 1861 Schönebeck kommt im nächsten Jahr ein Doppeljubiläum zu. Ausgetragen wird zum 20. Mal der weit über die Kreisgrenzen hinaus bedeutende Sole-Cup, und gefeiert werden 10 Jahre Union. Beide Jahrestage werden derzeit schon vorbereitet. Jetzt gibt es erste Ideen.