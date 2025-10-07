„Und immer wieder Spaß mit der Ehefrau“ heißt das neue Stück des Tornitzer Heimatvereins, das mit viel Aufwand zum Erntedankfest gespielt wurde.

Von Hawaii bis zur DDR – Tornitzer Dorfbühne zeigt „Spaß mit der Ehefrau“

In die Rolle des Generalsekretärs schlüpfte Patrick Schmidt. Er wurde von Leibwächter Olaf Lubig begleitet.

Tornitz. - Es wäre natürlich ein Riesengaudi gewesen, wenn der Barbyer Ortsbürgermeister sich selbst gespielt hätte. Zumindest in die Rolle seines ehemaligen Chefs geschlüpft wäre. Im weiteren Sinne, jedenfalls. Nämlich in die des Generalsekretärs der untergegangenen DDR. Das hätte so richtig gut zu den Feierlichkeiten „35 Jahre Deutsche Einheit“ gepasst. Hätte, hätte ...