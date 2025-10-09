Bei der Einwohnerversammlung in Ranies ist die technische Ausstattung der Feuerwehr ein wichtiges Thema. Es geht um Fahrzeuge, Gesundheitstechnik und die Sirene.

Warum ein Defibrillator für Ranies besonders wichtig ist

Defibrillatoren können im Notfall Leben retten. Dass die Feuerwehr in Ranies einen bekommt, sei besonders wichtig, betont Ortsbürgermeister Christian Schlitzberger.

Ranies. - Im Rahmen einer Einwohnerversammlung in der Gaststätte „Zur Tanne“ ist am Mittwochabend über verschiedenste Angelegenheiten rund um Ranies informiert worden. Unter anderem auch die technische Ausstattung der Ranieser Ortsfeuerwehr war hierbei eines der Themen.