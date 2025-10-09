weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Feuerwehr: Warum ein Defibrillator für Ranies besonders wichtig ist

Feuerwehr Warum ein Defibrillator für Ranies besonders wichtig ist

Bei der Einwohnerversammlung in Ranies ist die technische Ausstattung der Feuerwehr ein wichtiges Thema. Es geht um Fahrzeuge, Gesundheitstechnik und die Sirene.

Von Paul Schulz 09.10.2025, 18:00
Defibrillatoren können im Notfall Leben retten. Dass die Feuerwehr in Ranies einen bekommt, sei besonders wichtig, betont Ortsbürgermeister Christian Schlitzberger.
Defibrillatoren können im Notfall Leben retten. Dass die Feuerwehr in Ranies einen bekommt, sei besonders wichtig, betont Ortsbürgermeister Christian Schlitzberger. Foto: dpa

Ranies. - Im Rahmen einer Einwohnerversammlung in der Gaststätte „Zur Tanne“ ist am Mittwochabend über verschiedenste Angelegenheiten rund um Ranies informiert worden. Unter anderem auch die technische Ausstattung der Ranieser Ortsfeuerwehr war hierbei eines der Themen.