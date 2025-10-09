Feuerwehr Warum ein Defibrillator für Ranies besonders wichtig ist
Bei der Einwohnerversammlung in Ranies ist die technische Ausstattung der Feuerwehr ein wichtiges Thema. Es geht um Fahrzeuge, Gesundheitstechnik und die Sirene.
09.10.2025, 18:00
Ranies. - Im Rahmen einer Einwohnerversammlung in der Gaststätte „Zur Tanne“ ist am Mittwochabend über verschiedenste Angelegenheiten rund um Ranies informiert worden. Unter anderem auch die technische Ausstattung der Ranieser Ortsfeuerwehr war hierbei eines der Themen.