Was wird aus dem Schulgebäude in Eickendorf?

Was wird aus dem ehemaligen Schulgebäude in Eickendorf? Diese Frage stellt sich auch die Gemeinde Bördeland.

Eickendorf - Für zwei Jahre war die Grundschule „Juri Gagarin“ in Eickendorf „zu Besuch“. Seit dem Schuljahr 2021/22 sind die Schüler wieder in ihrem ursprünglichen Zuhause in Welsleben untergebracht. Daher stellt sich für die Gemeinde die Frage, was mit den Räumlichkeiten in der Karl-Marx-Straße passiert? „Wir sind sehr daran interessiert, dass wir zeitnah eine Lösung für die Nachnutzung des Gebäudes finden“, erklärt Bördelands Bürgermeister Bernd Nimmich (SPD). Zwar könne die Gemeinde die (Heiz-)Nebenkosten etwas senken, unterm Strich entstehen für die Kommune dennoch Kosten für (weitestgehend) ungenutzte Räumlichkeiten.