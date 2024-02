In der Straße Am Gänsewinkel in Felgeleben sind Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Grund ist die Gefahr des Abbruchs der Böschung des Randelgrabens, verursacht durch das Gewicht parkender Fahrzeuge, wie die Untere Wasserbehörde des Salzlandkreises einschätzt.

Felgeleben. - Wenn am Montag die Mitglieder des Bauausschusses im Großen Sitzungssaal des Rathauses zusammenkommen, wird neben der normalen Tagesordnung sicherlich ein neues Problem thematisiert werden: das Halteverbot auf der Straße Am Gänsewinkel in Felgeleben. Dort, in der Nähe der Kita sind Teile der Straßenböschung lose und drohen in den Randelgraben abzurutschen.