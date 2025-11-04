41-jähriger Mann aus Bernburg wird im Amtsgericht Welsleben zu Geldstrafe verurteilt.

Weil er ohne Führerschein mit dem Auto in Welsleben unterwegs war, muss sich ein Mann vor Gericht verwantworten.

Welsleben/Bernburg. - Ein 41-jähriger Mann aus Bernburg ist im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Anfang des Jahres soll er unter anderem in Welsleben mit einem Auto unterwegs gewesen sein, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Obendrein wirft ihm die Staatsanwaltschaft den Verstoss gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor – am Fahrzeug des Mannes befanden sich laut Anklage nämlich ungültige Kennzeichen.