Die Städtepartnerschaftsvereine Garbsen und Schönebeck haben die persönlichen Austausche mit Farmers Branch in den USA vorerst auf Eis gelegt. Dafür gibt es gleich mehre Gründe.

Wenn die Reise der Städtepartner Schönebeck zum Risiko wird

Ein Demonstrant sitzt mit erhobenen Armen auf der Straße vor Bundesbeamten in Minneapolis (USA).

Schönebeck/Garbsen/Farmers Branch. - Es geht unter anderem um Respekt und Toleranz. Diese Ziele haben sich die Städtepartnerschaftsvereine in Schönebeck und Garbsen (Niedersachen) gleichermaßen gesetzt. Beide Städte pflegen freundschaftliche beziehungsweise partnerschaftliche Beziehungen zu Farmers Branch in Texas (USA). Nun ziehen dunkle Wolken über dem Mittellandkanal und der Elbe auf. Reisen nach den USA sind von den Städtepartnerschaftsvereinen vorerst auf Eis gelegt. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.