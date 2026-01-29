Geschichte Wenn Künstliche Intelligenz Geschichte erfindet – Barbys virtuelle Straße und das Auto, das es nie gab
Wer den Segnungen der Künstlichen Intelligenz unkritisch nutzt, kann auf die Nase fallen. Ein harmloses Beispiel zeigt ein Fotovergleich aus Barby. Hier wurde eine Betonstraße „gepflastert“ und ein Pkw ins Bild gesetzt, den es noch gar nicht gab.
Von Thomas LinßnerBarby. - In den sozialen Netzwerken findet man immer mal wieder alte Stadtansichten, die sich reger Beliebtheit erfreuen. Man erkennt es an den Reaktionen der Nutzer, die reichlich klicken und kommentieren.