weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Geschichte: Wenn Künstliche Intelligenz Geschichte erfindet – Barbys virtuelle Straße und das Auto, das es nie gab

Geschichte Wenn Künstliche Intelligenz Geschichte erfindet – Barbys virtuelle Straße und das Auto, das es nie gab

Wer den Segnungen der Künstlichen Intelligenz unkritisch nutzt, kann auf die Nase fallen. Ein harmloses Beispiel zeigt ein Fotovergleich aus Barby. Hier wurde eine Betonstraße „gepflastert“ und ein Pkw ins Bild gesetzt, den es noch gar nicht gab.

29.01.2026, 06:00
Die Farb-KI hat die Betonstraße auf wundersame Weise gepflastert und auf der rechten Seite einfach ein Auto ins Bild gesetzt, das noch gar nicht erfunden war.
Die Farb-KI hat die Betonstraße auf wundersame Weise gepflastert und auf der rechten Seite einfach ein Auto ins Bild gesetzt, das noch gar nicht erfunden war. Repro: Ralph Gaßler

Von Thomas LinßnerBarby. - In den sozialen Netzwerken findet man immer mal wieder alte Stadtansichten, die sich reger Beliebtheit erfreuen. Man erkennt es an den Reaktionen der Nutzer, die reichlich klicken und kommentieren.