Feuerwehr Ausbildung Wenn Sekunden zählen
Fahrzeugtechnik wird immer moderner und stellt die Feuerwehr vor Herausforderungen. Damit im Ernstfall alles klappt, brauchen sie eine fundierte Ausbildung.
27.11.2025, 06:00
Biere/Eickendorf/Welsleben. - Unfälle im Straßenverkehr gehören für Feuerwehren seit Jahrzehnten zu den anspruchsvollsten Einsätzen. Fahrzeuge werden moderner, sicherer und komplexer. Das wirkt auf den ersten Blick positiv, im Ernstfall schafft das aber neue Hürden. Hochfeste Stähle, zusätzliche Airbags, versteckte Batterien und alternative Antriebe verändern die Vorgehensweise der Rettungskräfte jedes Jahr ein Stück mehr.