Fahrzeugtechnik wird immer moderner und stellt die Feuerwehr vor Herausforderungen. Damit im Ernstfall alles klappt, brauchen sie eine fundierte Ausbildung.

In einem realistischen Einsatzszenario wurden die drei Wehren aus dem Bördeland ausgebildet.

Biere/Eickendorf/Welsleben. - Unfälle im Straßenverkehr gehören für Feuerwehren seit Jahrzehnten zu den anspruchsvollsten Einsätzen. Fahrzeuge werden moderner, sicherer und komplexer. Das wirkt auf den ersten Blick positiv, im Ernstfall schafft das aber neue Hürden. Hochfeste Stähle, zusätzliche Airbags, versteckte Batterien und alternative Antriebe verändern die Vorgehensweise der Rettungskräfte jedes Jahr ein Stück mehr.