Barrierefreiheit Wie barrierefrei ist das Bördeland?

Der ÖPNV ist eine Katastrophe, doch in vielen Bereichen macht es die Gemeinde schon richtig. Wo der Allgemeine Behindertenverband noch Verbesserungsvorschläge hat.

Von Bianca Heimert 05.09.2025, 06:00
Barrierefreiheit im Bördeland
Barrierefreiheit im Bördeland picture alliance/dpa

Bördeland - Wie barrierefrei ist eigentlich das Bördeland? Diese Frage hat sich die Gemeinde gestellt und gemeinsam mit dem Seniorenrat sowie dem Allgemeinen Behindertenverband Sachsen-Anhalt (Abisa) alle sieben Ortschaften prüfen lassen. Ziel der Analyse und Beratung: Die Nutzbarkeit für Menschen mit Einschränkungen verbessern und Akteure – auch mit Blick auf den demografischen Wandel – sensibilisieren.