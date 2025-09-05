Der ÖPNV ist eine Katastrophe, doch in vielen Bereichen macht es die Gemeinde schon richtig. Wo der Allgemeine Behindertenverband noch Verbesserungsvorschläge hat.

Bördeland - Wie barrierefrei ist eigentlich das Bördeland? Diese Frage hat sich die Gemeinde gestellt und gemeinsam mit dem Seniorenrat sowie dem Allgemeinen Behindertenverband Sachsen-Anhalt (Abisa) alle sieben Ortschaften prüfen lassen. Ziel der Analyse und Beratung: Die Nutzbarkeit für Menschen mit Einschränkungen verbessern und Akteure – auch mit Blick auf den demografischen Wandel – sensibilisieren.