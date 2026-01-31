Wie Dorfkümmerin im Bördeland zum Erfolgsprojekt wurde

Seit knapp einem Jahr krempelt Franziska Süßmilch die Kinder- und Jugendarbeit im Bördeland um. Ihre Arbeit ist so bedeutungsvoll, dass die Gemeinde sie nicht mehr missen möchte.

Beim 195. Pflaumenkuchenmarkt wurde Franziska Süßmilch an der Seite von Robin Kunze zur Pflaumenkuchenkönigin gekührt.

Biere. - Seit bald einem Jahr ist sie feste Ansprechpartnerin und wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Sie bekleidet eine Stelle, die es zuvor so noch nicht im Bördeland gab. Eine Stelle, die sich zwar noch immer im Aufbau befindet, aber sich so weit entwickelt hat, dass sie gar nicht mehr wegzudenken ist. Franziska Süßmilch ist die Dorfkümmerin.