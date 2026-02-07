Die Bauhütte Quedlingburg lädt in Schönebeck wieder zu einer Zukunftswerkstatt ein. Zukünftige Lehrlinge müssen diese absolvieren, um eine Ausbildung in der Firma zu bekommen. Wie das funktinoniert.

Wie eine Firma die besten Lehrlinge in Schönebeck finden will

Handwerkliches Geschick und räumliche Vorstellung sind gefragt, wer beim Paktikum „Zukunftswerkstatt“ mitmachen möchte.

Schönebeck. - Dirk Rothe geht ungewöhnliche Wege. Der Geschäftsführer der Bauhütte Quedlinburg GmbH mit einem Standort im Schönebecker Cokturhof sucht qualifizierten Nachwuchs. Dafür lädt er wiederholt zu einer viertägigen Zukunftswerkstatt ein. Das Ziel: Das Unternehmen möchte die talentiertesten und besten Lehrlinge finden, aussuchen und später auch einstellen.