Bei der Schönebecker Firma Rettungstechnik Doll GmbH wird derzeit ein Mobillabor auf einen MAN aufgerüstet. Dabei wird modernste Technik verbaut. Was die Spezialisten machen.

Schönebeck. - Eine ganz besondere Aufgabe werden die Mitarbeiter der Schönebecker Firma Rettungstechnik Doll GmbH in den nächsten Tagen abschließen. Die Uni Trier hat den Aufbau eines Labormoduls auf einem MAN in Auftrag gegen – ein Einzelstück. Vermutlich schon im August wird der Tuck dann auch bei Barby stehen. Was es damit auf sich hat.