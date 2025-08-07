Vergangenes Jahr wurden 18.785 Euro Spenden für einen Umbau auf dem Spielplatz in Biere gesammelt. Bisher hat sich augenscheinlich nichts getan. Was ist da los?

Wie geht es weiter mit dem Spielplatz in Biere?

Bald weichen die alten Spielgeräte neuen – hoffentlich noch in diesem Jahr.

Biere. - Der Spielplatz in der Friedenstraße neben der Kita ist in die Jahre gekommen. Viele Kinder spielten hier über die Jahre hinweg, die Gerüste waren der Witterung ausgesetzt – und das sieht man dem Spielplatz auch an. Darum hat im Mai dieses Jahres der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass sich hier dringend etwas tun muss.