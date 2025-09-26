Suchtberatung übers Internet wird seit etwas über einem Jahr im Salzlandkreis angeboten. Wie wird das Angebot „DigiSucht“ angenommen?

Wie kommt die digitale Suchtberatung im Salzlandkreis an?

Auf der Webseite von „DigiSucht“ können sich Suchtkranke anonym und kostenlos anmelden und beraten lassen. Es können auch Termine für eine Beraung von Angesicht zu Angesicht vereinbart werden - auch im Salzlandkreis.

Schönebeck/Staßfurt. - Seit etwas über einem Jahr können sich Suchtkranke im Salzlandkreis auch auf digitalen Wege Hilfe suchen. „DigiSucht“ lautet der Name dieser vom Land geförderten Plattform, und 2025 haben bislang 27 Menschen so den Kontakt zu den Beratern hergestellt, teilt Katrin Bock, Leiterin der Suchtberatung bei der Awo im Salzlandkreis, auf Anfrage mit. „Die meisten Ratsuchenden sind bisher aus dem Bereich um Schönebeck, dann der Bereich um Staßfurt und Aschersleben“, so die Suchtberaterin.