Die Abteilung Rudern von Union 1861 Schönebeck feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Zum Elbebadetag wollen die Sportler sich und ihr Bootshaus der Öffentlichkeit präsentieren. Ein Blick in die Gesichte.

Der Herr der Boote: Rainer Ignatius von der Abteilung Rudern. Er hat viele Episoden der Rudergeschichte in Schönebeck miterlebt.

Schönebeck. - Einst Ausflugsgaststätte, danach das Ruderhaus von BSG und SSC. Nach dem Hochwasser 2013 wurde das historische „Buschhaus“ abgerissen, eine moderne Trainingsstätte entstand. Dort haben die Ruderer von Union 1861 heute exzellente Möglichkeiten, um an einstige Erfolge anzuknüpfen. In diesem Jahr feiert Rudern in Schönebeck sein 75-jähriges Bestehen.