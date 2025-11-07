Wie Bürgerbeteiligung funktioniert, konnten Schönebecker jetzt erleben. Sie nahmen zum geplanten Windrad im Stadtgebiet in der Magdeburger Straße Stellung – mit einem Ergebnis.

Windrad in Schönebeck geht die Luft aus

Das mögliche Windrad auf der ACF-Fläche hätte zu nah am Wohnblock der Magdeburger Straße gestanden.

Schönebeck. - Dem geplanten Windrad in der Magdeburger Straße geht die Luft aus. Die freie Fläche zwischen Hohendorfer Straße und Wohnhaus Magdeburger Straße – dem sogenannten ACF-Areal – will ein Investor vermarkten. Potenziellen Unternehmen sollte angeboten werden, dort ein bis zu 100 Meter hohes Windrad zu errichten, um sich umweltfreundlich mit Energie zu versorgen. Daraus wird nun nichts.