Die B1 zwischen den Ortschaften Reesen und Hohenseeden soll ab April 2026 saniert werden. Wie lange die Sperrung dauert und welche Umleitungen es gibt.

Die Bundesstraße 1 zwischen Reesen und Hohenseeden wird im kommenden Jahr saniert.

Reesen/Hohenseeden. - Die Bundesstraße 1 zwischen Reesen und Hohenseeden wird im kommenden Jahr für Sanierungsarbeiten gesperrt. Das gab das Infrastrukturministerium auf eine Anfrage der Volksstimme bekannt. Wie lange die Arbeiten dauern sollen und welche Verkehrseinschränkungen es gibt.