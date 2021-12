Wochenrückblick 29. November bis 3. Dezember: Das haben Sie im Salzlandkreis verpasst

Salzlandkreis - Man wünschte, es könne über etwas schöneres berichtet werden. Leider sind die aktuellen Corona-Zahlen jedoch so präsent, dass auch im Salzlandkreis in der vergangenen Woche die Berichterstattung durch das Virus bestimmt wurde.

So wurde Anfang der Woche bekannt, dass das Staßfurter Impfzentrum nun doch wieder öffnen soll.

Immerhin sorgte ein gefundenes Skelett für Abwechslung und eine spannende Geschichte.

Einen Einblick auf die Arbeit innerhalb einer Covid-Intensivstation lieferte die Ameos-Klinik in Bad Salzelmen. Die Volksstimme konnte sich vor Ort selbst ein Bild machen. Die Lage ist dramatisch, auch an den anderen Standorten.

Ebenfalls für Abwechslung sorgte eine wiederentdecktes Foto von einem der größten deutschen Flugpioniere. Denn Hans Grade, Altmeister des deutschen Motorflugs, landet einst auf dem Barbyer Anger.

Tierischen Spaß hatten unsere Leser an der Geschichte über einen Eisbären in Schönebeck. Ist es tatsächlich schon so kalt geworden, dass sich Eisbären in der Elbstadt ansiedeln? Direkt an der Elbe hat es sich nämlich einer bequem gemacht.

Wieder zurück zu Corona: In den Ameos-Kliniken in der Region herrschen seit kurzem neue strikte Regeln. Zudem haben immer mehr Menschen mit den Long-Covid-Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen.

In Calbe wiederum sorgt die dortige Schliefenanlage für großen Wirbel. Die Organisation Peta, die nach eigenen Angaben mit über 1,5 Millionen Unterstützern die größte Tierrechtsorganisation des Landes ist, hat Anzeige eingereicht. Schliefenanlagen sind künstlich angelegte Fuchsbaue, die zur Jagdhundeausbildung von Hundehaltern genutzt werden. Diese Praktik sehen die Tierschützer als illegal und brutal an.

In Staßfurt brannte es gegen Ende der Woche. Durch das Feuer in einer Spielhalle, die vor gut einem Jahr bundesweit wegen 2000 gefundener Cannabispflanzen für Schlagzeilen sorgte, entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro.

Eine lustige Nachricht gab es dann aber doch noch für unsere Leser. In Aschersleben eröffnete eine Ausstellung, die wahrlich für den "Arsch" ist.