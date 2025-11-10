weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Finanzen: Zu optimistisch gerechnet: Stadt Schönebeck muss 1,7 Millionen Euro aufbringen

Finanzen Zu optimistisch gerechnet: Stadt Schönebeck muss 1,7 Millionen Euro aufbringen

Nun muss nachgezahlt werden: Die Stadt Schönebeck muss für die Kindertageseinrichtungen fast 1,7 Millionen Euro außerplanmäßig ausgeben.

Von Paul Schulz 10.11.2025, 18:00
Fast 1,7 Millionen Euro muss die Stadt noch zusätzlich für Kitas und Horte ausgeben. Zuvor wurde „zu optimistisch“ gerechnet.
Fast 1,7 Millionen Euro muss die Stadt noch zusätzlich für Kitas und Horte ausgeben. Zuvor wurde „zu optimistisch“ gerechnet. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Unter den Schönebecker Stadträten wirbt die Stadtverwaltung aktuell um Zustimmung für eine überplanmäßige Ausgabe. Dabei geht es nicht um ein paar hundert oder tausend Euro sondern um 1,69 Millionen Euro, die die Stadt nun zusätzlich aufwenden müsse, weil sie „zu optimistisch“ geplant habe. Es geht um die Kindertageseinrichtungen.