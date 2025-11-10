Finanzen Zu optimistisch gerechnet: Stadt Schönebeck muss 1,7 Millionen Euro aufbringen
Nun muss nachgezahlt werden: Die Stadt Schönebeck muss für die Kindertageseinrichtungen fast 1,7 Millionen Euro außerplanmäßig ausgeben.
10.11.2025, 18:00
Schönebeck. - Unter den Schönebecker Stadträten wirbt die Stadtverwaltung aktuell um Zustimmung für eine überplanmäßige Ausgabe. Dabei geht es nicht um ein paar hundert oder tausend Euro sondern um 1,69 Millionen Euro, die die Stadt nun zusätzlich aufwenden müsse, weil sie „zu optimistisch“ geplant habe. Es geht um die Kindertageseinrichtungen.