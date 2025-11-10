Nun muss nachgezahlt werden: Die Stadt Schönebeck muss für die Kindertageseinrichtungen fast 1,7 Millionen Euro außerplanmäßig ausgeben.

Fast 1,7 Millionen Euro muss die Stadt noch zusätzlich für Kitas und Horte ausgeben. Zuvor wurde „zu optimistisch“ gerechnet.

Schönebeck. - Unter den Schönebecker Stadträten wirbt die Stadtverwaltung aktuell um Zustimmung für eine überplanmäßige Ausgabe. Dabei geht es nicht um ein paar hundert oder tausend Euro sondern um 1,69 Millionen Euro, die die Stadt nun zusätzlich aufwenden müsse, weil sie „zu optimistisch“ geplant habe. Es geht um die Kindertageseinrichtungen.