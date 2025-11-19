Die Stadtverwaltung will sich um Fördermittel für den Neubau der Schwimmhalle in der Söker Straße bemühen. Mit dem Programm sind bereits zwei Großprojekte gefördert worden.

So könnte Schönebeck der neuen Schwimmhalle näher kommen

Die Stadt plant sich um ein Förderprogramm zu bewerben, da sich die Nutzungsdauer der Volksschwimmhalle dem Ende nähert.

Schönebeck. - „Jede Förderung hilft uns immens“, verdeutlicht Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) im Hauptausschuss. Zwar sehen die städtischen Finanzen gut aus, doch ein Projekt wie der Neubau der Schwimmhalle in der Söker Straße ist ohne finanzielle Unterstützung nicht zu stemmen.