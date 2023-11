Schönebeck. - Seit Dienstag steht in Schönebeck auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule „Otto Allendorff“ (BbS) ein Truck. Und das aus gutem Grund. Der M+E-Infotruck informiert dabei über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder in der Metall- und Elektro-Industrie. Außerdem stellen sich 20 Unternehmen aus Schönebeck und Umgebung bei der Berufsorientierungsmesse mit dem Ziel vor, den werdenden Azubi eine Auswahl zu liefern.

„Bestenfalls geht ihr aus dem Truck mit einem bestimmten Bauchgefühl heraus“, sagt Michael Hoeffer. Gemeinsam mit Andreas Oswald berät und informiert er über die Metall- und Elektrobranche. Am Mittwoch sind die Schüler der Klasse 9a der Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ im Truck gewesen. Später folgten noch weitere Klassen der Schönebecker Schule. Auch die Sekundarschule Barby besuchte die Messe und den Truck.

Orientierung geben

Michael Hoeffer und Andreas Oswald erklären den Schülern in rund 90 Minuten, was auf sie zukommen könnte, falls sich die Schüler eine Tätigkeit in der Metall- oder Elektrobranche vorstellen können. „Es gibt wahnsinnig viele Berufe in der Branche“, weiß Michael Hoeffer. Entsprechend möchte er die Gelegenheit nutzen, den Schülern einen kleinen Einblick zu geben. Schließlich soll den Schülern klar gezeigt werden, welche Möglichkeiten sie nach der Schule haben. „Es muss schon ein gewisses technisches Verständnis vorhanden sein“, schränkt Andreas Oswald ein. Damit die Schüler einen Eindruck davon haben, was auf sie zukommen könnte, haben die beiden Berater die 90 Minuten in einen praktischen und einen darstellenden Teil untergliedert.

Nele-Marie Pfanne aus der Klasse 9a kann wenig mit einem elektrotechnischen Beruf anfangen. „Ich möchte eher etwas mit Gesetzen zu tun haben“, äußert sie sich noch recht vage. Auch Sam Lellan sieht seine Zukunft weniger in diesem Bereich. „Ich habe keine handwerkliche Begabung“, so seine Einschätzung. Welchen Beruf er später erlernen will, weiß er noch nicht. Etwas weiter ist Leonie Silberbach. „Ich möchte Sozialversicherungsfachangestellte werden“, so ihr klares Ziel. Entsprechend ist die Vorführung zwar interessant, kann sie aber nicht umstimmen.

Stände aufgebaut

In der Eingangshalle und im weiteren Schulgebäude sind Infostände einiger Unternehmen aufgebaut. „Bis jetzt waren noch keine Schüler da“, sagt Josephine Arnemann von Ambulanz Mobile. Sie hofft, dass in Kürze einige zu ihr kommen. Schüler der BbS hatte sie schon einige da. An einem Pult, das immer auf Messen dabei ist, kann Josefine Arnemann einige Lichtelemente zeigen, die bei diesen Krankenwagen verbaut werden.

Neben Ambulanz Mobile sind aus Schönebeck Thyssenkrupp, die TM-Group, Hempelmann Haustechnik, Autodienst Schönebeck, BQI und die Firma Lustinetz vor Ort. Die Landesstraßenbaubehörde, die Agentur für Arbeit, die Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Doppstadt und weitere Firmen stellen sich vor. „Informieren Sie sich, stellen Sie Fragen und verschaffen Sie sich einen Überblick“, fordert die Schulleiterin der BbS die Schüler auf. Die Messe biete dafür die Möglichkeit. Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) war vor Ort. Er lobte in seiner Eröffnungsansprache die Arbeit des Arbeitskreises Schule Wirtschaft, der erneut einiges auf die Beine gestellt habe. „Ihr könnt reinschnuppern, was die Betriebe zu bieten haben“, führt das Stadtoberhaupt weiter aus. Gemeinsam mit dem Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt, Sven Ellert, besuchte Bert Knoblauch die Stände und den Truck.

Beides ist auch heute noch auf dem Gelände der BbS anzutreffen. Die Schüler der Sekundarschule Maxim-Gorki werden sich heute über mögliche Perspektiven informieren.

Andreas Oswald im Gespräch mit Bert Knoblauch und Sven Ellert. Stefan Demps