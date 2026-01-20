weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Fest mit Geschichte: Zwischen Frauenfrühstück und Männerumzug: Wie sich Glinde der Lichtmess nähert

Fest mit Geschichte Zwischen Frauenfrühstück und Männerumzug: Wie sich Glinde der Lichtmess nähert

Am 1. Februar ist Lichtmess. Voraussichtlich 19 Bautrupps nehmen am Festumzug teil. Welche Rollen spielen eigentlich die Glinder Frauen bei dem uralten Männerfest?

Von Thomas Linßner 20.01.2026, 10:00
Lena und Mama Ines Leps freuen sich, dass auf ihrem Hof wieder gebaut wird.
Lena und Mama Ines Leps freuen sich, dass auf ihrem Hof wieder gebaut wird. Foto: Thomas Linßner

Glinde - Gegenwärtig sägt und poltert es in den Gehöften des Dorfes heftiger als sonst das Jahr über. Klarer Fall: Die Lichtmess naht. Bis zum 1. Februar müssen die einzelnen Festbilder fertig sein. Es sind 19 Bautrupps oder Einzelkämpfer, mit rund 80 Akteuren, die ihre originellen Einfälle umsetzen.