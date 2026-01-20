Fest mit Geschichte Zwischen Frauenfrühstück und Männerumzug: Wie sich Glinde der Lichtmess nähert
Am 1. Februar ist Lichtmess. Voraussichtlich 19 Bautrupps nehmen am Festumzug teil. Welche Rollen spielen eigentlich die Glinder Frauen bei dem uralten Männerfest?
20.01.2026, 10:00
Glinde - Gegenwärtig sägt und poltert es in den Gehöften des Dorfes heftiger als sonst das Jahr über. Klarer Fall: Die Lichtmess naht. Bis zum 1. Februar müssen die einzelnen Festbilder fertig sein. Es sind 19 Bautrupps oder Einzelkämpfer, mit rund 80 Akteuren, die ihre originellen Einfälle umsetzen.