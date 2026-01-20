Am 1. Februar ist Lichtmess. Voraussichtlich 19 Bautrupps nehmen am Festumzug teil. Welche Rollen spielen eigentlich die Glinder Frauen bei dem uralten Männerfest?

Zwischen Frauenfrühstück und Männerumzug: Wie sich Glinde der Lichtmess nähert

Lena und Mama Ines Leps freuen sich, dass auf ihrem Hof wieder gebaut wird.

Glinde - Gegenwärtig sägt und poltert es in den Gehöften des Dorfes heftiger als sonst das Jahr über. Klarer Fall: Die Lichtmess naht. Bis zum 1. Februar müssen die einzelnen Festbilder fertig sein. Es sind 19 Bautrupps oder Einzelkämpfer, mit rund 80 Akteuren, die ihre originellen Einfälle umsetzen.