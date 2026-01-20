Seit Wochen sorgen auffällige Plakate in der Stadt für Gesprächsstoff. Verbirgt sich hinter dem mysteriösen „IQ Studentenkeller“ ein neuer Club?

Genthiner rätseln: Wer ist der „IQ Studentenkeller“ in der Magdeburger Straße?

Plakat mit Werbung für eine Partylocation, wie sie aktuell in vielen Straßen Genthins zu finden sind.

Genthin/Brandenburg - „Was ist denn der IQ Studentenkeller?“ – diese Frage stellten sich in den letzten Wochen viele Genthinerinnen und Genthiner, als überall in der Stadt strahlend gelbe Plakate mit Partyankündigungen auftauchten. Wer oder was steckt also hinter der Werbung?