An zwei Wochenenden findet der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in diesem Jahr in Stendal statt. Wie die engagierten Helfer dafür sorgen, dass dabei alles rund läuft.

Lilly Hentschel war Helferin beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in der Musik- und Kunstschule in Stendal.

Stendal - Mit einem Lächeln empfängt Lilly Hentschel jeden, der durch die Tür zum Konzertsaal im Adam-Ileborgh-Haus kommt. Sie ist eine der vielen Helferinnen und Helfer, die den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ aus der Altmark an diesem und kommendem Wochenende in der Musik- und Kunstschule in Stendal ermöglichen.