Die 100-jährige Handballtradition ist in Westeregeln ganz groß gefeiert worden. Höhepunkte waren ein Festumzug aller Mannschaft des SV Wacker Westeregeln sowie ein Duell mit dem Oberligisten Eintracht Gommern.

Einer der Höhepunkte der 100-Jahr-Feier war der Festumzug der Handballer durch Westeregeln. Er wurde angeführt von der Schalmeienkapelle Sülldorf sowie von einem Streifenwagen der Polizei.

Westeregeln - Die 100-jährige Handballtradition ist am Sonnabend, 30. August, im Handballdorf Westeregeln ganz groß gefeiert worden. Zu den vielen Gratulanten gehörte auch der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz. „Handball ist auch meine Sportart, meine Leidenschaft“, sagte der CDU-Politiker, der in seiner Jugend anderthalb Jahre lang selbst in Westeregeln gespielt hatte und ein großer Fan dieses Mannschaftssports ist.