Der Hobbyfotograf Ralf Patela war mit seiner Kamera wieder in seinem Heimatort auf Bilder-Pirsch. Das Ergebnis: ein neuer Fotokalender über Westeregeln.

Ein Blick auf die Motive des Westeregelner Kalenders für das Jahr 2026.

Westeregeln - Das Jahr 2025 ist zwar noch nicht vorbei, aber die Planungen für 2026 sind schon längst im Gange. Das hat der Westeregelner Hobbyfotograf, Ralf Patela, der auch zu den Salzländer Nachtfotografen gehört und Spaß daran hat, Sehenswürdigkeiten der Region auch zur sogenannten blauen Stunde im Bild festzuhalten, fest im Blick.