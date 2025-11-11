weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Kulturstempel: 25 neue Kulturkonsuln ausgezeichnet

Kulturstempel 25 neue Kulturkonsuln ausgezeichnet

Der Verein Salzländer Kulturstempel freut sich über 25 neue Kulturkonsuln – 25 Menschen, die 40 Stempelstellen im Salzlandkreis besucht und quittiert haben.

Von Tobias Winkler 11.11.2025, 18:00
Ein Teil der 25 neuen Kulturkonsuln traf sich am Montagabend in der Zentrale der Salzlandsparkasse in Staßfurt.
Ein Teil der 25 neuen Kulturkonsuln traf sich am Montagabend in der Zentrale der Salzlandsparkasse in Staßfurt. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - In ihren Ursprüngen als Stenz oder Jenaer Ziegenhainer bekannt, gelten heutige Wanderstöcke seit Hunderten von Jahren als Reisebegleiter – insbesondere von Handwerkern und Studenten, die sich in heimischen wie fremden Gefilden auf Entdeckungstour begeben. Ebenso alt sind die Stocknägel – Wappen und ähnliche Kunst, die man auf die Stöcke nagelt, um zu zeigen, wo man schon alles war. Aus dieser alten Tradition machten Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises, und Hans-Michael Strube, Chef der Salzlandsparkasse, vor sieben Jahren den Verein Salzländer Kulturstempel. Am Montag ehrte man wieder die fleißigsten Entdecker – mit den Ehren des Kulturkonsuls.