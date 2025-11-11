Der Verein Salzländer Kulturstempel freut sich über 25 neue Kulturkonsuln – 25 Menschen, die 40 Stempelstellen im Salzlandkreis besucht und quittiert haben.

Ein Teil der 25 neuen Kulturkonsuln traf sich am Montagabend in der Zentrale der Salzlandsparkasse in Staßfurt.

Staßfurt - In ihren Ursprüngen als Stenz oder Jenaer Ziegenhainer bekannt, gelten heutige Wanderstöcke seit Hunderten von Jahren als Reisebegleiter – insbesondere von Handwerkern und Studenten, die sich in heimischen wie fremden Gefilden auf Entdeckungstour begeben. Ebenso alt sind die Stocknägel – Wappen und ähnliche Kunst, die man auf die Stöcke nagelt, um zu zeigen, wo man schon alles war. Aus dieser alten Tradition machten Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises, und Hans-Michael Strube, Chef der Salzlandsparkasse, vor sieben Jahren den Verein Salzländer Kulturstempel. Am Montag ehrte man wieder die fleißigsten Entdecker – mit den Ehren des Kulturkonsuls.