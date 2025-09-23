Ausflugstipps und Feste Acht Gründe für einen „Erlebnis-Sonntag“ in Staßfurt
Staßfurt erlebt 1. Königinnentag Sachsen-Anhalt, „kleine grüne Woche“, Lokfest, „Culinario“, Tag der älteren Generation, Heimatshoppen. Museum und Bibliothek öffnen.
Staßfurt. - Die neue Parkordnung auf dem Neumarkt ist aufgehoben – ein erstes Zeichen, dass Staßfurt bald viel Platz für Besucher benötigt. Für sehr viele Besucher. Denn das, was die Salzstadt am letzten September-Wochenende bietet – speziell am (Erlebnis-)Sonntag, 28. September –, hat Staßfurt bislang so noch nicht erlebt.