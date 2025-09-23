Acht Gründe für einen „Erlebnis-Sonntag“ in Staßfurt

Der 1. Königinnentreff Sachsen-Anhalts wird bei Weitem nicht so viele Hoheiten beim Tag der Regionen am Sonntag einen wie hier beim 8. Deutschen Königinnentag 2019 in Witzenhausen. Aber der Verein Tag der Regionen Salzlandkreis sieht das Wochenende als Generalprobe für so ein Treffen 2026.

Staßfurt. - Die neue Parkordnung auf dem Neumarkt ist aufgehoben – ein erstes Zeichen, dass Staßfurt bald viel Platz für Besucher benötigt. Für sehr viele Besucher. Denn das, was die Salzstadt am letzten September-Wochenende bietet – speziell am (Erlebnis-)Sonntag, 28. September –, hat Staßfurt bislang so noch nicht erlebt.