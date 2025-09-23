weather wolkig
  4. Ausflugstipps und Feste: Acht Gründe für einen „Erlebnis-Sonntag“ in Staßfurt

Ausflugstipps und Feste Acht Gründe für einen „Erlebnis-Sonntag“ in Staßfurt

Staßfurt erlebt 1. Königinnentag Sachsen-Anhalt, „kleine grüne Woche“, Lokfest, „Culinario“, Tag der älteren Generation, Heimatshoppen. Museum und Bibliothek öffnen.

Von Falk Rockmann 23.09.2025, 06:07
Der 1. Königinnentreff Sachsen-Anhalts wird bei Weitem nicht so viele Hoheiten beim Tag der Regionen am Sonntag einen wie hier beim 8. Deutschen Königinnentag 2019 in Witzenhausen. Aber der Verein Tag der Regionen Salzlandkreis sieht das Wochenende als Generalprobe für so ein Treffen 2026. Foto: Burkhard Nimmich

Staßfurt. - Die neue Parkordnung auf dem Neumarkt ist aufgehoben – ein erstes Zeichen, dass Staßfurt bald viel Platz für Besucher benötigt. Für sehr viele Besucher. Denn das, was die Salzstadt am letzten September-Wochenende bietet – speziell am (Erlebnis-)Sonntag, 28. September –, hat Staßfurt bislang so noch nicht erlebt.