Staßfurt/Schönebeck - Die Reaktion auf die Kritik folgte prompt. Nachdem der Recyclinghof Farsleben als Altglas-Entsorger wiederholt hart angegangen wurde, weil sich an mehreren Stellen im Salzlandkreis das Altglas angesammelt hatte, handelte Geschäftsführer Norman Mattke noch am Tag, an dem er mit den konkreten Vorfällen konfrontiert wurde. Das Altglas in der Schlachthofstraße in Staßfurt? „Ist bereits erledigt“, schreibt er am Montag. Altglas neben den Containern in der Magdeburger Straße in Schönebeck? „Ist auch erledigt“, meint Mattke. Und die großen Mengen an Altglas an den Behältern bei Edeka in Staßfurt-Nord wurden am Dienstag, 16. Januar, beseitigt. Der Recyclinghof Farsleben ist lernfähig.