Das Interesse an Amateur- statt Profifußball wächst – warum man lieber die Spielstätte der Heimat als die Metropole besucht. Zum Gast beim SV 09 Staßfurt.

Alternative Lokalsport: Warum man lieber bei den Amateuren ist als bei den Profis …

Staßfurt - Fußball ist Volkssport Nummer eins. Das Interesse an den Profis, es nimmt jedoch zunehmend ab, während sich die Amateurligen einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Was reizt Fans und Freunde des Fußballs am wochenendlichen Besuch der Spielstätte ihrer Heimatstadt – am SV 09 Staßfurt statt an Rasenball Leipzig oder am 1. FC Magdeburg in Arena, Radio oder TV.