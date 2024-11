Asphalt für L73 und Kalkstraße in Staßfurt kommt rechtzeitig

Mit wehenden Fahnen asphaltieren die Strabag-Leute mit ihren Maschinen – der Fertiger im Hintergrund auf einer Breite von sieben Metern – die Landesstraße 73. In dieser Woche soll der neue Asphalt zwischen Hohenerxleben und Neugattersleben komplett sein.

Staßfurt. - Mit wehenden Fahnen (von Strabag und FCM) haben die Straßenbauer in dieser Woche die Landesstraße 73 zwischen Hohenerxleben und Neugattersleben asphaltiert. Hier läuft es offensichtlich planmäßig. Auch, weil bislang das Wetter mitspielte. Das hätte auch anders kommen können in dieser Jahreszeit. Von Schnee und Frost blieben die Baustellen bislang aber verschont. Und: Die Bauleute haben im wahrsten Sinne des Wortes hier Baufreiheit genossen – besser gesagt, freie Bahn. Aufgrund der Vollsperrung der Chaussee, inklusive A-14-Anschlussstelle Staßfurt, konnte zum Beispiel der Fertiger den Asphalt in seiner kompletten Breite von sieben Metern nahtlos auf die Fahrbahn aufbringen. Abgesehen von den breiteren Kreuzungs- und Einmündungsbereichen natürlich.