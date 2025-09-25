Studium und Beruf Auswahl ist riesig, Staßfurter Messe bietet Schülern Hilfe
Jede Branche sucht Nachwuchs. Riesengroß ist die Auswahl an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Messen wie der Staßfurter SBOT bieten Hilfe beim Finden.
25.09.2025, 06:03
Staßfurt. - Influencer? Sänger? Oder vielleicht Profifußballer? Wie weit sind Jugendliche kurz vorm Realschulabschluss oder Abitur in Sachen Berufsfindung? Solche Träume wie erwähnt sollten mit 15 bis 18 Jahren eigentlich durch sein. Das meinen zumeist Eltern, potenzielle Arbeitgeber, die Gesellschaft. Das sind Teenies aber eben manchmal noch nicht.