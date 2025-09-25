Jede Branche sucht Nachwuchs. Riesengroß ist die Auswahl an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Messen wie der Staßfurter SBOT bieten Hilfe beim Finden.

Einmal mehr sehr guten Zuspruch erlebte der 15. Staßfurter Studien- und Berufsorientierungstag in der Salzland-Sporthalle, sowohl von Ausstellerseite als auch durch Schüler.

Staßfurt. - Influencer? Sänger? Oder vielleicht Profifußballer? Wie weit sind Jugendliche kurz vorm Realschulabschluss oder Abitur in Sachen Berufsfindung? Solche Träume wie erwähnt sollten mit 15 bis 18 Jahren eigentlich durch sein. Das meinen zumeist Eltern, potenzielle Arbeitgeber, die Gesellschaft. Das sind Teenies aber eben manchmal noch nicht.